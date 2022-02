Alis, dal 16 marzo a Veronafiere la I edizione di LETExpo: 4 giorni di B2B per promuovere la logistica green (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 16 al 19 marzo 2022 Veronafiere ospiterà la prima edizione di LETExpo – Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico su logistica, trasporti e intermodalità sostenibile. “Quattro giornate . si legge in una nota – , per promuovere la logistica sostenibile e creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo; giornate in cui si susseguiranno occasioni di opportunità di business, di incontri B2B, di formazione con i principali player del trasporto, dei servizi alla logistica ed e-commerce, della smart mobility e smart cities. Una fiera di sistema in cui si confronteranno, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, tutti i protagonisti dei settori della mobilità, del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 16 al 192022ospiterà la primadi– Logistics Eco Transport, il nuovo evento fieristico su, trasporti e intermodalità sostenibile. “Quattro giornate . si legge in una nota – , perlasostenibile e creare un unico momento di confronto sulle principali tematichea livello nazionale ed europeo; giornate in cui si susseguiranno occasioni di opportunità di business, di incontri B2B, di formazione con i principali player del trasporto, dei servizi allaed e-commerce, della smart mobility e smart cities. Una fiera di sistema in cui si confronteranno, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, tutti i protagonisti dei settori della mobilità, del ...

