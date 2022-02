Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli nel cast di LOL 2 | la Pozzolis Family tra esordi | successi e famiglia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Entrambi attori, entrambi comici. Il duetto composto dasi forma però prima come coppia, insieme dal 2013 e sposati per ben due volte, l’11 e il 18 maggio 2019, con un rito pagano a San Candido prima e con uno civile a Milano dopo. Nel 2015 nasce il loro primo figlio, Giosuè, seguito da Olivia Tosca, nata nel 2017. Nel corso della loro carriera hanno seguito percorsi in parte simili, fino a diventare nel 2016 una coppia anche nel lavoro, con il progetto The: da attrice a imitatrice, passando per la presentazione Bergamasca, classe 1984, debutta su Italia 1, con il programma Mai dire martedì al fianco del comico abruzzese Maccio Capatonda. Nella sua gavetta vi è ...

Debutta giovanissima al fianco di Maccio Capatonda in Mai Dire Martedì su Italia1. Ha esordito al cinema in Oggi sposi. Ha poi recitato in Un fidanzato per mia moglie. È approdata al ...La concorrente in questione è, coniuge di Gianmarco Pozzoli e in coppia con lui nel duo comico The Pozzolis Family , lo stesso che in un certo senso ha 'leakato' ieri l' arrivo degli ...Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Alice Mangione Alice Mangione è nata a Bergamo il 3 agosto 1984. Allo stato attuale ha dunque 37 anni . E' del segno zodiacale del Leone ...Dice che per lui l'importante non è vincere, ma esserci "come mi ha insegnato il mio maestro di orge". Poi è la volte di Alice Mangione (coniugata Pozzoli "portare le mogli non vale", protestano ...