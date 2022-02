Alfonso Signorini indaga sul fantasma visto da Miriana, lei rivela: “Una donna di 45 anni” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miriana Trevisan al GF Vip ha sempre parlato dei suoi “poteri” e della sua particolare sensibilità, ma martedì notte è successo qualcosa che va oltre alle previsioni del futuro. La gieffina ha detto di aver visto un fantasma e oggi Alfonso Signorini ha provato ad indagare su quello che è accaduto nella camera del GF Vip. Il conduttore ha rivelato che stasera in puntata verrà affrontato il fantasma-gate ed ha – giustamente – sottolineato che nei 20 anni di GF sono stati diversi gli ‘avvistamenti’. “Non soltanto liti e schieramenti, stasera parleremo anche di qualcosa di più strano. Una concorrente ha avuto un incontro davvero particolare. La Trevisan in queste notti ha visto un fantasma in una delle ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 febbraio 2022)Trevisan al GF Vip ha sempre parlato dei suoi “poteri” e della sua particolare sensibilità, ma martedì notte è successo qualcosa che va oltre alle previsioni del futuro. La gieffina ha detto di averune oggiha provato adre su quello che è accaduto nella camera del GF Vip. Il conduttore hato che stasera in puntata verrà affrontato il-gate ed ha – giustamente – sottolineato che nei 20di GF sono stati diversi gli ‘avvistamenti’. “Non soltanto liti e schieramenti, stasera parleremo anche di qualcosa di più strano. Una concorrente ha avuto un incontro davvero particolare. La Trevisan in queste notti haunin una delle ...

