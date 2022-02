Alberto Sordi e le sue canzoni | il fumo di Londra esisteva davvero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Come non immaginare il medico alla conquista della mutua di Roma, al secolo Dott. Guido Tersilli, accompagnato dalle note, marcette e tamburi. Erae il suo inconfondibile ‘saltello’, sotto l’indimenticabile “Samba fortuna” e la “Marcia di Esculapio“. Ad animare la carriera sanitaria del Prof. Dott. Primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, le note di Piero Piccioni: Torinese di nascita, fu musicista autodidatta, ascoltando le orchestre alla radio. In “Amore mio aiutami“,e Monica Vitti, una coppia in crisi ma comica, si muovono sotto i pezzi romantici del Maestro: raffinati, malinconici, con un violino agrodolce e voce femminile melodiosa. C’è anche una bossa nova dedicata alla luna. Rivedremovolteggiare in equilibrio ...