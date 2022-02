Albano Carrisi furioso in strada con la figlia Romina, Tensione alle stelle. Lei sbotta e rivela tutto: “Ecco cosa mi ha fatto mio padre” (Di giovedì 24 febbraio 2022) È davvero complicato il rapporto tra Albano e Romina Carrisi. padre e figlia non riescono ad andare d’accordo, neppure ora che sono tornati a parlarsi dopo alcuni mesi di silenzio assordante. Il cantante di Cellino San Marco e l’opinionista di Oggi è un altro giorno sono stati pizzicati dai fotografi di Nuovo Tv mentre discutevano animatamente per strada, a Roma. Al momento non sono noti i motivi della lite ma la Tensione tra Albano e Romina Junior è più che mai alle stelle. La famiglia di Albano è tra le più famose della televisione italiana. Il cantante si è distinto negli anni non soltanto per le sue doti canore, ma anche per essere un grande personaggio e per il suo carisma che, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) È davvero complicato il rapporto tranon riescono ad andare d’accordo, neppure ora che sono tornati a parlarsi dopo alcuni mesi di silenzio assordante. Il cantante di Cellino San Marco e l’opinionista di Oggi è un altro giorno sono stati pizzicati dai fotografi di Nuovo Tv mentre discutevano animatamente per, a Roma. Al momento non sono noti i motivi della lite ma latraJunior è più che mai. La famiglia diè tra le più famose della televisione italiana. Il cantante si è distinto negli anni non soltanto per le sue doti canore, ma anche per essere un grande personaggio e per il suo carisma che, ...

