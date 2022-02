Al Via al Bonus Monopattino: 750 euro per acquistarne uno. Ecco come averlo subito (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la data di apertura alle richieste del Bonus Monopattino 2022. Ricordiamo che il credito d’imposta sarà riconosciuto solo per le spese effettuate tra Agosto e Dicembre del 2020, pertanto non copriranno i nuovi acquisiti. In molti si stanno chiedendo come effettuare domanda: scopriamolo insieme! Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di fruizione del Bonus Monopattino, detto anche Bonus mobilità, comunicando la data dalla quale sarà possibile presentare domanda. Il Bonus mobilità ha fatto la prima comparsa inserito nel Decreto Rilancio 2020: da allora è stato costantemente prorogato dato il grande successo. Il Bonus consiste in un credito d’imposta ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la data di apertura alle richieste del2022. Ricordiamo che il credito d’imposta sarà riconosciuto solo per le spese effettuate tra Agosto e Dicembre del 2020, pertanto non copriranno i nuovi acquisiti. In molti si stanno chiedendoeffettuare domanda: scopriamolo insieme! Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di fruizione del, detto anchemobilità, comunicando la data dalla quale sarà possibile presentare domanda. Ilmobilità ha fatto la prima comparsa inserito nel Decreto Rilancio 2020: da allora è stato costantemente prorogato dato il grande successo. Ilconsiste in un credito d’imposta ...

