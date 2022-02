Ai blocchi di partenza la stagione della mountain bike cross country in Campania (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCominciano ad intensificarsi i preparativi per la sesta edizione della XC Masseria del Cuccaro grazie alla collaudata macchina organizzativa in tandem formata dal bike&Sport Team (Luciano Forlenza e Ciro Tafuri) e dalla Masseria del Cuccaro di cui è titolare Luca Petrone. Dopo l’edizione di successo della gara di ciclocross andata in scena il 14 novembre dello scorso anno, la XC Masseria del Cuccaro è un appuntamento tradizionale nel panorama delle gare cross country e vuole rinnovarsi annualmente nell’intento di coprire il buco creato in piena pandemia con l’annullamento negli anni 2020 e 2021. Con la gara in programma domenica 6 marzo che tiene a battesimo il circuito X-country, sotto l’egida del comitato regionale FCI ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCominciano ad intensificarsi i preparativi per la sesta edizioneXC Masseria del Cuccaro grazie alla collaudata macchina organizzativa in tandem formata dal&Sport Team (Luciano Forlenza e Ciro Tafuri) e dalla Masseria del Cuccaro di cui è titolare Luca Petrone. Dopo l’edizione di successogara di cicloandata in scena il 14 novembre dello scorso anno, la XC Masseria del Cuccaro è un appuntamento tradizionale nel panorama delle garee vuole rinnovarsi annualmente nell’intento di coprire il buco creato in piena pandemia con l’annullamento negli anni 2020 e 2021. Con la gara in programma domenica 6 marzo che tiene a battesimo il circuito X-, sotto l’egida del comitato regionale FCI ...

Advertising

anteprima24 : ** Ai blocchi di partenza la stagione della mountain bike cross country in #Campania ** - ViviCampania : XC Masseria del Cuccaro e X-Country: ai blocchi di partenza la stagione della mountain bike cross country in Campan… - alba54239901 : @fanpage È orribile quello che sta accadendo, ma il mondo è ancora diviso in blocchi, sfere di influenza senza via… - RuoteAmatoriali : XC Masseria del Cuccaro e X-Country: ai blocchi di partenza la stagione della mountain bike cross country in Campan… - sassuolo2000 : Ai blocchi di partenza la terza edizione del Caesar Design Film Award - -