Accademia di Santa Sofia e Unisannio, domenica il Jazz Night Concert con Fabrizio Bosso (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiBenevento – Quando le lancette della storia tornano indietro e tutti ci sentiamo impotenti e angosciati dalle giornate oscure che stiamo vivendo, ancora vacillanti tra gli strascichi sfilacciati di un’emergenza sanitaria planetaria ancora confusa e sfiancante, e ci ritroviamo improvvisamente catapultati in un incubo inimmaginabile, ancora peggiore, sull’orlo del baratro assurdo di una guerra nel cuore del nostro continente, l’unica risposta possibile deve sempre e comunque essere di natura culturale. E allora dobbiamo scommettere ancora una volta sulla musica, la forza universale che può sconfiggere l’ignoranza, la violenza e l’ottusità, veicolando i valori comuni che ci rendono cittadini del mondo degni di questo nome; messaggi di amicizia, rispetto, pace, fratellanza, comprensione, condivisione, contro guerra, odio, paura e disperazione. Anche davanti allo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 9 minutiBenevento – Quando le lancette della storia tornano indietro e tutti ci sentiamo impotenti e angosciati dalle giornate oscure che stiamo vivendo, ancora vacillanti tra gli strascichi sfilacciati di un’emergenza sanitaria planetaria ancora confusa e sfiancante, e ci ritroviamo improvvisamente catapultati in un incubo inimmaginabile, ancora peggiore, sull’orlo del baratro assurdo di una guerra nel cuore del nostro continente, l’unica risposta possibile deve sempre e comunque essere di natura culturale. E allora dobbiamo scommettere ancora una volta sulla musica, la forza universale che può sconfiggere l’ignoranza, la violenza e l’ottusità, veicolando i valori comuni che ci rendono cittadini del mondo degni di questo nome; messaggi di amicizia, rispetto, pace, fratellanza, comprensione, condivisione, contro guerra, odio, paura e disperazione. Anche davanti allo ...

Accademia di Santa Sofia e Unisannio, domenica il Jazz Night Concert con Fabrizio Bosso

