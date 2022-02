A Parma bloccata l’importazione di 3.000 ruote in acciaio senza omologazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) I funzionari ADM di Parma, nel costante svolgimento delle attività finalizzate a verificare la sicurezza e l’omologazione dei prodotti, hanno ultimato nel mese di febbraio una significativa attività ispettiva nei confronti di un’importante azienda locale attiva nel commercio dei pneumatici. Nell’autunno del 2020 sono state sottoposte a ispezione 2 partite provenienti dalla Russia di complessive 3.246 ruote in acciaio da 15 e 17 pollici, teoricamente adatte alla circolazione ordinaria su normali autovetture, per un valore fatturato di 60.000 dollari USA, importate da una società Russo-Cinese e destinate all’operatore parmigiano. Le indagini svolte dai funzionari dell’Agenzia hanno permesso di constatare che le ruote stesse erano prive di marcatura di omologazione, obbligatoria da ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) I funzionari ADM di, nel costante svolgimento delle attività finalizzate a verificare la sicurezza e l’dei prodotti, hanno ultimato nel mese di febbraio una significativa attività ispettiva nei confronti di un’importante azienda locale attiva nel commercio dei pneumatici. Nell’autunno del 2020 sono state sottoposte a ispezione 2 partite provenienti dalla Russia di complessive 3.246inda 15 e 17 pollici, teoricamente adatte alla circolazione ordinaria su normali autovetture, per un valore fatturato di 60.000 dollari USA, importate da una società Russo-Cinese e destinate all’operatore parmigiano. Le indagini svolte dai funzionari dell’Agenzia hanno permesso di constatare che lestesse erano prive di marcatura di, obbligatoria da ...

A Parma bloccata l'importazione di 3.000 ruote in acciaio senza omologazione

