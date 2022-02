A Milano esiste un posto che ricicla le scenografie delle sfilate (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vi siete mai chiesti che fine fanno gli allestimenti, talvolta faraonici, delle sfilate? Milano è in piena Fashion Week e, dato il fulmineo ritorno alle passerelle in presenza una volta che la maggior parte delle restrizioni sugli eventi sono state rimosse, è d’obbligo fare alcune considerazioni riguardo all’impatto ambientale che gli show hanno e delle contromisure che è possibile prendere se non per azzerare, almeno per limitare lo spreco di risorse. Proprio a Milano tre ragazze, Margherita Crespi, Martina Bragadin e Benedetta Pomini si sono rimboccate le maniche su questo fronte dando vita a Spazio Meta: un luogo che è un collettore di cose belle, per lo più provenienti da allestimenti e scenografie, che le ragazze raccolgono, catalogano e instradano verso una nuova ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vi siete mai chiesti che fine fanno gli allestimenti, talvolta faraonici,è in piena Fashion Week e, dato il fulmineo ritorno alle passerelle in presenza una volta che la maggior parterestrizioni sugli eventi sono state rimosse, è d’obbligo fare alcune considerazioni riguardo all’impatto ambientale che gli show hanno econtromisure che è possibile prendere se non per azzerare, almeno per limitare lo spreco di risorse. Proprio atre ragazze, Margherita Crespi, Martina Bragadin e Benedetta Pomini si sono rimboccate le maniche su questo fronte dando vita a Spazio Meta: un luogo che è un collettore di cose belle, per lo più provenienti da allestimenti e, che le ragazze raccolgono, catalogano e instradano verso una nuova ...

