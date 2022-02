A Kiev risuonano le sirene antiaeree | VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il silenzio prima delle esplosioni. Poi, quando la luce del giorno ha fatto capolino anche su Kiev, le sirene antiaeree hanno risuonato nella capitale dell’Ucraina. Immagini e suoni di una guerra che parte dal vicino Oriente e lambisce le porte dell’Europa. L’attacco russo annunciato da Putin nel corso della notte ha avuto i suoi primi effetti. Presi di mira i siti militari, ma anche altri palazzi in molte altre città. Non solo nella regione del Donbass. Le sirene dei raid aerei stanno suonando nella capitale Kiev #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/3yl5P256ci — Valentina Petrucci (@valepetrucci ) February 24, 2022 Kiev, nella capitale ucraina risuonano le sirene antiaeree Immagini e suoni di una guerra annunciata. L’invasione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il silenzio prima delle esplosioni. Poi, quando la luce del giorno ha fatto capolino anche su, lehanno risuonato nella capitale dell’Ucraina. Immagini e suoni di una guerra che parte dal vicino Oriente e lambisce le porte dell’Europa. L’attacco russo annunciato da Putin nel corso della notte ha avuto i suoi primi effetti. Presi di mira i siti militari, ma anche altri palazzi in molte altre città. Non solo nella regione del Donbass. Ledei raid aerei stanno suonando nella capitale#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/3yl5P256ci — Valentina Petrucci (@valepetrucci ) February 24, 2022, nella capitale ucrainaleImmagini e suoni di una guerra annunciata. L’invasione ...

