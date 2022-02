A dicembre il fatturato dell' industria +14 | 3% su base annua

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al'Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali, registri un calo del 2,1% rispetto a novembre, determinato da una contrazione più ampia del mercato interno (-3,1%) rispetto a quello estero (-0,2%). Nel quarto trimestre l'indice complessivo è cresciuto del 3,9% rispetto al trimestre precedente (+4,3% sul mercato interno e +3,4% su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, agli indici destagionalizzati delsegnano una diminuzione congiunturale per tutti i principali settori: i beni strumentali (-3,5%), l'energia (-2,7%), i beni di consumo (-2,2%) e i beni intermedi (-1%).Corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce su ...

MILANO - Un anno di forte recupero con un preoccupante rallentamento finale. E' la dinamica che emerge per il fatturato dell'industria dai dati Istat, relativi al mese di dicembre e quindi all'intero 2021, pubblicati in mattinata. "Nel complesso del 2021 il fatturato dell'industria registra una dinamica in marcato recupero rispetto all'anno precedente, influenzato pesantemente dall'emergenza sanitaria, con una crescita annua del ...Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, agli indici destagionalizzati di dicembre segnano una diminuzione congiunturale per tutti i principali settori: i beni ...Nel complesso del 2021 il fatturato dell'industria registra una dinamica in marcato recupero rispetto all'anno precedente, influenzato pesantemente dall'emergenza sanitaria, con una crescita annua del ...