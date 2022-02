Zverev espulso dal torneo di Acapulco! Clamorosa reazione del tedesco contro l'arbitro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo Atp 500 di Acapulco per "condotta antisportiva". Zverev è esploso alla fine del doppio , in coppia con Marcelo Melo, perso contro Glasspool - ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexanderè stato squalificato dalAtp 500 di Acapulco per "condotta antisportiva".è esploso alla fine del doppio , in coppia con Marcelo Melo, persoGlasspool - ...

