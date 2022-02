Zuppa contadina toscana | la ricetta della famosissima Ribollita!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laè unasaporita, sostanziosa e nutriente. Più nota come ribollita viene realizzata con semplici verdure dell’orto come carote, sedano, cavolo cappuccio, pomodori e fagioli cannellini cotti in un brodo. Laprevede tra gli ingredienti il pane raffermo, regolatevi a secondaresa che desiderate ottenere, la sua consistenza varia a secondaquantità utilizzata a fine in cottura. Tradizionalmente viene preparata con brodo di pollo, ma se preferite una versione più leggera sostituitelo con quello di verdure, sarà in entrambi i casi gustosissima! Questo è un piatto davvero completo, perfetto in questa stagione fredda per ritemprare corpo e spirito. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi ...