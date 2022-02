Zingaretti: al via cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione nel piano di zona di Torresina 2 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inaugurato il cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione nel piano di zona di Torresina 2, nel Municipio XIV di Roma Capitale. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di una vasca di laminazione per le acque piovane, una rotatoria, marciapiedi e strada di collegamento per la viabilità interna con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e l’Amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, sono intervenuti all’avvio dei lavori per la realizzazione delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inaugurato ilper ildineldidi2, nel Municipio XIV di Roma Capitale. In particolare, gli interventi riguardano la realizzazione di una vasca di laminazione per le acque piovane, una rotatoria, marciapiedi e strada di collegamento per la viabilità interna con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola, l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e l’Amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, sono intervenuti all’avvio dei lavori per la realizzazione...

