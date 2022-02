Zia Mara litiga con la figlia di Lamberto Sposini: cosa è successo al compleanno del giornalista? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 18 febbraio è stato il compleanno di Lamberto Sposini, che ha festeggiato 70 anni assieme alla famiglia e agli amici. Come noto, il famoso giornalista è stato colpito nel 2011 da un’emorragia cerebrale che lo ha costretto ad un delicato intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione, oltre all’inevitabile ritiro dalla vita pubblica. Oggi Lamberto Sposini ha recuperato la motricità e le capacità cognitive, pur continuando a soffrire di afasia e agrafia. Nonostante le tante difficoltà, il giornalista ha sempre potuto continuare sul sostegno incessante dei familiari e degli amici e colleghi di tutta una vita. Tra gli invitati alla festa che si è tenuta venerdì pomeriggio a casa di Sposini c’era anche Mara ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 18 febbraio è stato ildi, che ha festeggiato 70 anni assieme alla famiglia e agli amici. Come noto, il famosoè stato colpito nel 2011 da un’emorragia cerebrale che lo ha costretto ad un delicato intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione, oltre all’inevitabile ritiro dalla vita pubblica. Oggiha recuperato la motricità e le capacità cognitive, pur continuando a soffrire di afasia e agrafia. Nonostante le tante difficoltà, ilha sempre potuto continuare sul sostegno incessante dei familiari e degli amici e colleghi di tutta una vita. Tra gli invitati alla festa che si è tenuta venerdì pomeriggio a casa dic’era anche...

Advertising

heartsjealous : RT @lucaforever__: Zia Mara sottona per akasette proprio come noi - BettaVibes : RT @bad4tlove_: Ma la zia Mara quando si decide a invitare LRDL con Marcella guest star? - _shinelikehope : ma pensa te se venissero in italia e sapessero del fantabangtan di sicuro jin si metterebbe a salutare zia mara, ta… - stefaniareale5 : RT @lucaforever__: Zia Mara sottona per akasette proprio come noi - Lucamarzanoo1 : RT @lucaforever__: Zia Mara sottona per akasette proprio come noi -