Xavi lascia l'albergo del Barça, sfottò dei napoletani: "No Messi…" (VIDEO SN) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sempre molto calorosi i tifosi del Napoli, che anche in questa vigilia di Europa League per il match con il Barcellona non stanno facendo mancare il loro senso di ospitalità ai catalani. Sul lungomare sono centinaia i fans in attesa dei calciatori, che a breve lasceranno l'albergo sul lungomare che li ospita per dirigersi allo stadio Maradona dove svolgeranno la seduta di rifinitura. Xavi Il primo a lasciare l'hotel è stato il tecnico del Barça, Xavi Hernandez, chiamato a gran voce dai tifosi. Non è mancato anche qualche simpatico sfottò, con un tifoso che gli ha gridato "No Messi, no party", alludendo a come senza il fuoriclasse argentino i blaugrana siano diventati una squadra alla portata del Napoli.

