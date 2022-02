Volley, Vallefoglia-Conegliano in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Le Pantere di coach Santarelli vanno a caccia di altri tre punti per non perdere il treno della capolista Monza (che però ha giocato più partite). La formazione umbra invece proverà a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per Megabox Ondulati Del Savio-Prosecco Doc Imoco, recupero della prima giornata di ritorno del campionato diA1di. Le Pantere di coach Santarelli vanno a caccia di altri tre punti per non perdere il treno della capolista Monza (che però ha giocato più partite). La formazione umbra invece proverà a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Chi conquisterà il successo? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E ...

Advertising

dreamxshine : RT @Volleyball_it: Volley Mercato: Il futuro di Busto Arsizio... Le mosse di Scandicci e Vallefoglia. by - trevisotoday : Imoco Volley di nuovo in campo, domani c'è il recupero a Vallefoglia - NohiphopNoMe : RT @Volleyball_it: Volley Mercato: Il futuro di Busto Arsizio... Le mosse di Scandicci e Vallefoglia. by - LegaVolleyFem : ???????? @vivo_europe #SerieA1Femminile Si salvi chi può: #Vallefoglia ospita @ImocoVolley, @TrentinoRosa -… - Ireneosw2508 : RT @Volleyball_it: Volley Mercato: Il futuro di Busto Arsizio... Le mosse di Scandicci e Vallefoglia. by -