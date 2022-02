(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un'altra sgommata esi ritroverà presto quotata in. Ad annunciarlo è la casa madre,, che parla in una nota di "discussioni avanzate" su una potenziale Ipo del brand di lusso. ...

L'obiettivo di un'eventuale quotazione dovrebbe essere trovare fondi per sostenere le ambizioni del gruppo sul fronte dei veicoli elettrici, su cuiconta di concentrarsi completamente a ...Tutte notizie che ieri hanno premiato le azioni, a Francoforte, con un +7,84% a 188,70 euro. Vento in poppa anche per Porsche Holding: +11,3% a 90,78 euro. Nonostante le difficoltà legate ...Volkswagen spinge Porsche verso la Borsa. La quotazione possibile oscilla tra i 45 e i 90 miliardi di euro. Obiettivo i fondi per la svolta elettrica.Tra i due cda e consigli di sorveglianza le discussioni sono in una fase avanzata, ma nulla viene dato al momento per deciso. Porsche è controllata al 100% da Volkswagen e il suo valore si aggirerebbe ...