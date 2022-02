«Volevo giocare ai Fatti Vostri! Come mai sono qui?». La conduttrice rimbalzata in diretta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Antonella Clerici “Io Volevo giocare a I Fatti Vostri“. Il centralino ha tradito ancora una volta Antonella Clerici. E pure la spettatrice Rai alla cornetta, che di intervenire su Rai1 non le voleva proprio sapere. Ma manco per niente. Spiazzante fuori programma, stamane, a E’ Sempre Mezzogiorno: nel gioco telefonico della trasmissione ha inFatti preso la parola una signora – Luisa dalla provincia di Macerata – che non desiderava intrattenersi con la Clerici e che invece sperava di partecipare ai Fatti Vostri su Rai2. “Io Volevo giocare a I Fatti Vostri! Come mai sono qui?“ ha domandato la signora Luisa, una volta entrata in diretta con la Clerici. A differenza di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Antonella Clerici “Ioa IVostri“. Il centralino ha tradito ancora una volta Antonella Clerici. E pure la spettatrice Rai alla cornetta, che di intervenire su Rai1 non le voleva proprio sapere. Ma manco per niente. Spiazzante fuori programma, stamane, a E’ Sempre Mezzogiorno: nel gioco telefonico della trasmissione ha inpreso la parola una signora – Luisa dalla provincia di Macerata – che non desiderava intrattenersi con la Clerici e che invece sperava di partecipare aiVostri su Rai2. “Ioa Imai?“ ha domandato la signora Luisa, una volta entrata incon la Clerici. A differenza di ...

