«Volevano uccidere il presidente»: 4 soldati della Legione Straniera arrestati in Centrafrica. Uno è italiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C'è anche un italiano fra i quattro uomini della Legione Straniera francese, operanti sotto la bandiera dell'Onu, arrestati a Banguì, capitale della Repubblica Centrafricana. Lo riferisce FranceInfo, spiegando che le autorità Centrafricane hanno aperto un'inchiesta sui quattro, mentre sui social i legionari vengono accusati di aver voluto uccidere il presidente Faustin-Archange Touadera. La vicenda avviene nel quadro di crescenti tensioni fra Parigi e Mosca, per la presenza nel Paese di mercenari russi della società Wagner. L'arresto è avvenuto lunedì, mentre i quattro scortavano il generale ...

