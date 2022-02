Vigili del fuoco adottano cane randagio entrato nella loro stazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A volte, un animale entra nella nostra vita e capiamo subito che siamo fatti per stare insieme. Infatti, spesso le persone trovano animali randagi e decidono di dare loro una casa. Spesso capita ai soccorritori d’emergenza come poliziotti e Vigili del fuoco che adottano animali bisognosi che incontrano mentre stanno lavorando. Di recente, un cane randagio è stato fatto vigile del fuoco onorario dopo essere stato adottato proprio dai Vigili del fuoco della stazione nella quale è entrato. Il 15 gennaio, il DeLand Fire Department, in Florida, ha festeggiato l’apertura della sua stazione 81. Ma all’inaugurazione si è presentato un ospite ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A volte, un animale entranostra vita e capiamo subito che siamo fatti per stare insieme. Infatti, spesso le persone trovano animali randagi e decidono di dareuna casa. Spesso capita ai soccorritori d’emergenza come poliziotti edelcheanimali bisognosi che incontrano mentre stanno lavorando. Di recente, unè stato fatto vigile delonorario dopo essere stato adottato proprio daideldellaquale è. Il 15 gennaio, il DeLand Fire Department, in Florida, ha festeggiato l’apertura della sua81. Ma all’inaugurazione si è presentato un ospite ...

Advertising

carlosibilia : Alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Ponticelli abbiamo avviato la transizione ecologica: pannelli fotovoltaici sul… - renatobrunetta : +++ Firmato a Palazzo Vidoni il contratto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021 +++… - fattoquotidiano : La Corte dei Conti della Campania ha condannato Vincenzo De Luca a risarcire 59 mila euro per le indennità non dovu… - idea_radio : Auto in fiamme sull'Aurelia (VIDEO) #Civitavecchia Momenti di paura ieri sera, le fiamme avevano semi-divorato il v… - CAGLIARILIVEAPP : Ussaramanna. Maltempo: per sicurezza rimossa dai Vigili del Fuoco la croce del campanile -