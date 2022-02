VIDEO Zverev ingiustificabile. Aggredisce il giudice di sedia e viene squalificato dal torneo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo ATP 500 di Acapulco per “condotta anti-sportiva“, citando testualmente il comunicato del comitato organizzatore. Il motivo della squalifica è da ricercare negli eventi accaduti al termine del match di doppio che l’ha visto protagonista, e sconfitto, insieme al compagno ed amico Marcelo Melo, contro la coppia formata da Lloyd Glasspool e Harri Heliovaraa. Nelle fasi finali di un match combattuto e molto duro è arrivata, secondo il tedesco, una chiamata errata da parte del giudice di sedia, l’italiano Alessandro Germani. Già in quel momento Zverev ha iniziato a perdere il controllo, gridando e offendendo ripetutamente il giudice, definito un “fot***o idiota” per non aver visto una palla rimbalzare fuori dal campo. Una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexanderè statodalATP 500 di Acapulco per “condotta anti-sportiva“, citando testualmente il comunicato del comitato organizzatore. Il motivo della squalifica è da ricercare negli eventi accaduti al termine del match di doppio che l’ha visto protagonista, e sconfitto, insieme al compagno ed amico Marcelo Melo, contro la coppia formata da Lloyd Glasspool e Harri Heliovaraa. Nelle fasi finali di un match combattuto e molto duro è arrivata, secondo il tedesco, una chiamata errata da parte deldi, l’italiano Alessandro Germani. Già in quel momentoha iniziato a perdere il controllo, gridando e offendendo ripetutamente il, definito un “fot***o idiota” per non aver visto una palla rimbalzare fuori dal campo. Una ...

