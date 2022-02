VIDEO Gasperini si commuove parlando della svolta societaria

Advertising

OdeonZ__ : Gasperini: 'Spero che i tifosi inglesi facciano saltare la Var' - fcin1908it : VIDEO / Gasperini: “L’Olympiacos si lamenta di arbitri? Noi abituati a cose peggiori' - Gazzetta_it : VIDEO Gasperini: 'L'Olympiacos si lamenta dell'arbitraggio? Noi siamo abituati a cose peggiori...' - Mediagol : VIDEO Atalanta, Gasperini: “Brutto arbitraggio per l’Olympiacos? Sapessero in Italia” - OdeonZ__ : Gasperini: 'L'Olympiacos si lamenta dell'arbitraggio? Noi siamo abituati a cose peggiori...' -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gasperini

Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Olympiacos, dove alla Dea ... ora ci sono ima quando ti confronti ...La seconda prevede la visione in diretta streamingo tramite una smart tv che sia dotata di ... I DUBBI DIContinuano le brutte notizie per Gian Piero: Muriel non è disponibile ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo i recenti episodi VAR che hanno coinvolto la squadra bergamasca: "Il VAR è diventato uno strumen ...Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'utilizzo del Var: "Il gol di Firenze è solo ...