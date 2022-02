VIDEO Atalanta, Gasperini: “Brutto arbitraggio per l’Olympiacos? Sapessero in Italia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha risposto per le rime al tecnico dell'Olympiacos Martins, che si era lamentato dell'arbitraggio in EL Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il tecnico dell'ha risposto per le rime al tecnico dell'Olympiacos Martins, che si era lamentato dell'in EL

Advertising

USCremonese : ???? 30 anni fa lo storico gol segnato dal portiere grigiorosso Rampulla all’Atalanta #forzagrigiorossi #cremonese… - Atalanta_BC : ?? Ecco la nostra formazione iniziale! ?? Here's Atalanta line-up to take on @olympiacosfc! #AtalantaOlympiacos #UEL… - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ?? Nerazzurri line-up to face @acffiorentina! Presented by @Plus500… - Mediagol : VIDEO Atalanta, Gasperini: “Brutto arbitraggio per l’Olympiacos? Sapessero in Italia” - Mediagol : VIDEO Olympiacos-Atalanta, Martins: “Loro hanno due risultati su tre ma passiamo noi” -