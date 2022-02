Vicenza-Pordenone: probabili formazioni e in tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gara valida per la 26esima giornata di Serie B 2021/22. I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di fermare la capolista Cremonese sul proprio campo guadagnando un punto prezioso in ottica salvezza. Situazione disperata , invece, per i ramarri, sempre più fanalino di coda e reduce dal capitombolo interno contro il Monza. Vicenza-Pordenone si giocherà sabato 26 febbraio all ore 14.00 presso lo stadio Menti. Vicenza-Pordenone: come scenderanno in campo le due squadre? Veneti con il 4-3-3 nel quale Contini sarà a guardia dei pali. Sulle corsie esterne della difesa giocheranno Bruscagin e Crecco. In mezzo i favoriti sono Bosco e De Maio. Il centrocampo sarà composto da Zonta, Ranocchia e Cavion. Il tridente d’attacco sarà formato da Cruz, Diaw e Teodorczyk. I veneti risponderanno con il 4-4-2: Perisan tra i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gara valida per la 26esima giornata di Serie B 2021/22. I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di fermare la capolista Cremonese sul proprio campo guadagnando un punto prezioso in ottica salvezza. Situazione disperata , invece, per i ramarri, sempre più fanalino di coda e reduce dal capitombolo interno contro il Monza.si giocherà sabato 26 febbraio all ore 14.00 presso lo stadio Menti.: come scenderanno in campo le due squadre? Veneti con il 4-3-3 nel quale Contini sarà a guardia dei pali. Sulle corsie esterne della difesa giocheranno Bruscagin e Crecco. In mezzo i favoriti sono Bosco e De Maio. Il centrocampo sarà composto da Zonta, Ranocchia e Cavion. Il tridente d’attacco sarà formato da Cruz, Diaw e Teodorczyk. I veneti risponderanno con il 4-4-2: Perisan tra i ...

Advertising

Winflix1 : Pronostic Vicenza Virtus - Pordenone | 26/02/2022 Serie B - TUTTOB1 : Pordenone, il pres. Lovisa: 'Non è con il Monza che possiamo fare punti. Ora a Vicenza per vincere' - psb_original : Pordenone-Monza, Lovisa: 'Approccio timoroso, ma non sono queste le nostre partite. Col Vicenza...' #SerieB - PEFIORENTINA : Serie B Full Time Pordenone 1 Monza 4 Alessandria 1 Perugia 2 Vicenza 0 Cremonese 0 Spal 5 Ternana 1 Pis… - PordenoneCalcio : “Tecnicamente non c’è stata partita, dà fastidio e dispiace molto. Mancano sempre meno giornate: accorciare è dura,… -