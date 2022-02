Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 09:35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACI SONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA ALTRE CODE TRA L’USCITA 11 DELLA NOMENTANA E LATERAMO A SEGUIRE ALTRE CODE ALTEZZA GALLERIA APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE IN COMPLANARE AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLAFIUMICINO SIAMO ALLO SVINCOLO CON VIA DELLA MAGLIANA E SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CI SPOSTIAMO SUL QUADRANTE SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI ...