Vezzali | “Sport strumento di cittadinanza e inclusione sociale”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Come sottolineato dall’Unione europea a maggio 2020 quando si accingeva a presentare il programma Next generation Eu, la ripresa dell’Europa deve avvenire all’insegna della solidarietà, coesione e convergenza. Loè unodi, costruzione ed esplorazione degli spazi pubblici ma anche un ponte tra culture diverse che collega giovani e luoghi”. E’ quanto afferma il sottosegretario con delega per lo, Valentina, nel corso dell’audizione in Commissione Cultura, alla Camera dei deputati, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr. “Loè in grado di rimuovere tutte le barriere sociali e culturali, è unodi emancipazione femminile e di giustizia. ...

... tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, l'ex campionessa di scherma e attuale sottosegretario del Consiglio dei ministri con delega alloValentina, il ...... anche attraverso la realizzazione di spazi urbani per praticare', precisa. Il programma 'e inclusione sociale' del Pnrr, per il quale sono stati stanziati 700 milioni di euro, si ...Roma,. 23 feb. "Come sottolineato dall'Unione europea a maggio 2020 quando si accingeva a presentare il programma Next generation Eu, la ripresa dell'Europa dev ...Roma, 23 feb - Il programma "Sport e inclusione sociale" del PNRR, per il quale la Commissione europea ha stanziato 700 milioni di euro, “si baserà su tre cluster”. Lo ha spiegato la sottosegretaria a ...