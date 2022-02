Venti di guerra. La conferenza sul futuro dell'Ucraina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì 25, alle ore 18, terremo una conferenza su ciò che sta accadendo in Ucraina. I relatori: Sergio Romano, Aldo Giannuli, Fausto Biloslavo e Giampaolo Cadalanu Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì 25, alle ore 18, terremo unasu ciò che sta accadendo in. I relatori: Sergio Romano, Aldo Giannuli, Fausto Biloslavo e Giampaolo Cadalanu

Advertising

VauroSenesi : #RussiaUcraina — Venti di #guerra... La nuova 'vaurandom' a colori, in edicola con LEFT ?? - ivanscalfarotto : Oggi in piazza a Roma alla manifestazione promossa dalla comunità di Sant’Egidio:i venti di guerra e le tensioni in… - SoniaAdatti : RT @DMicol78: @flayawa Dopo la pandemia sulla quale ci hanno marciato per devastarci economicamente e socialmente, ora i venti di guerra co… - rolandinoANZIO : RT @DiegoFusaro: 'Venti di guerra in Ucraina, anche l’Italia fa la sua parte: così i nostri jet sfidano i russi' ('Open'). Ridicoli titoli… - FedercasseBCC : ??La crisi energetica con l'impennata dei prezzi sulla quale soffiano i venti di guerra in #Ucraina al centro dell'i… -