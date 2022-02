Venezia | annunciato ricorso per gara con Salernitana | “Mancata collaborazione e volontà di giocare”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Pur rispettando il provvedimento dell’autorità di salute pubblica di Salerno, così come la decisione del Giudice Sportivo, saranno esperite tutte le iniziative necessarie per sottoporre, ad altro Giudice, le significative, e sostanziali, differenze tra lae altri casi, affinché venga affermato il principio che, qualora entrambi i club lo avessero voluto, quella partita sarebbe stata disputata“. Con queste parole, ilhariguardo allarinviata contro ladello scorso 6 gennaio, che non si è giocata dopo l’intervento dell’Asl che ha bloccato i campani. “Sono trascorsi 48 giorni dallafantasma, durante i quali ci aspettavamo che fosse fatta chiarezza sulle ragioni ...

... i lagunari hanno messo nel mirino il comportamento della Salernitana e di essere pronti a intraprendere azioni legali. Il comunicato: Il Venezia FC prende atto della decisione del Giudice ...