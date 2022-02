Vandali in azione: danneggiato il Teatro Gelsomino di Afragola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vandali in azione danneggiano il Teatro Gelsomino di Afragola: le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno individuato il raid di due persone, secondo quanto riferiscono i responsabili della struttura che hanno consegnato i video alle forze dell’ordine. Danni alla porta d’ingresso, uffici a soqquadro, vetri rotti. “Si tratta – denunciano dallo staff – di una ferita che si va ad aggiungere alla crisi che sta vivendo il comparto, in un quartiere che ha fatto della struttura un baluardo di cultura e aggregazione. Siamo certi che supereremo anche questo. Afragola non è questo, e noi continueremo nel nostro lavoro senza fermarci mai e sempre con lo stesso entusiasmo”. Il Teatro Gelsomino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –indanneggiano ildi: le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno individuato il raid di due persone, secondo quanto riferiscono i responsabili della struttura che hanno consegnato i video alle forze dell’ordine. Danni alla porta d’ingresso, uffici a soqquadro, vetri rotti. “Si tratta – denunciano dallo staff – di una ferita che si va ad aggiungere alla crisi che sta vivendo il comparto, in un quartiere che ha fatto della struttura un baluardo di cultura e aggreg. Siamo certi che supereremo anche questo.non è questo, e noi continueremo nel nostro lavoro senza fermarci mai e sempre con lo stesso entusiasmo”. Il...

