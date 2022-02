Vaccino Novavax in Italia, ecco chi può riceverlo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il primo milione di dosi in arrivo entro pochi giorni: il prodotto a proteine ricombinanti per ora utile per il ciclo primario sopra i 18 anni Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il primo milione di dosi in arrivo entro pochi giorni: il prodotto a proteine ricombinanti per ora utile per il ciclo primario sopra i 18 anni

RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - GiovaQuez : Pronta la circolare per il vaccino Novavax. Verrà somministrato agli over 18 al momento solo per il ciclo primario.… - ladyrosmarino : RT @Willi_Shake_01: @MediasetTgcom24 Nel caso qualcuno stesse valutando, appena disponibile negli HUB vaccinali italici, l'assunzione del v… - GiorgioAntonel1 : RT @kidstu: Oggi sul @corriere: 'Arriva #novavax, il vaccino per gli indecisi. Ma i cittadini non potranno scegliere tra pfizer, moderna e… -