Vaccino Covid, Novavax solo per ciclo primario di 2 dosi. CIRCOLARE Ministero della Salute (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Vaccino Nuvaxovid (Novavax) è incluso nel programma di vaccinazione anti SarsCoV2/Covid-19 attualmente solo per il ciclo primario, insieme ai vaccini già autorizzati per l'utilizzo nell'Ue.

Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - GiovaQuez : Pronta la circolare per il vaccino Novavax. Verrà somministrato agli over 18 al momento solo per il ciclo primario.… - GiovaQuez : In UK #quartadose di vaccino anti Covid agli over 75 e agli immunodepressi over 12. Guarda te Speranza pure oltrema… - marcell16895275 : RT @boezio_severino: 'Il Co-Foundatore di Moderna immagina un momento in cui il vaccino potrebbe diventare di routine' IMMAGINA....PUOI...??… - RegioneER : #vaccinoantiCovid dal 1^ marzo #quartadose per le persone gravemente immunodepresse. Le Ausl le contatteranno diret… -