Usa: la nazionale femminile di calcio ha ottenuto la parità salariale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nazionale femminile statunitense ha raggiunto un accordo per essere pagata come gli uomini con la Us Soccer Federation. Dopo anni di lotta e contrattazione le giocatrici esultano. Megan Rapinoe: «È il momento in cui il calcio americano è cambiato in meglio» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lastatunitense ha raggiunto un accordo per essere pagata come gli uomini con la Us Soccer Federation. Dopo anni di lotta e contrattazione le giocatrici esultano. Megan Rapinoe: «È il momento in cui ilamericano è cambiato in meglio»

Advertising

Agenzia_Ansa : Le giocatrici della Nazionale americana di calcio femminile riceveranno lo stesso stipendio degli uomini #ANSA - fattoquotidiano : La Nazionale Usa di calcio femminile ottiene la parità salariale con gli uomini e 24 milioni di dollari di risarcim… - francescacheeks : Usa lo schwa (?) in un’intervista al Tg nazionale e uno dei suoi pezzi preferiti è True Love Waits dei Radiohead ne… - alfonsoguglielm : RT @Fata_Turch: Personalmente sarei per un disarmo globale. Ma sapete quanto ha destinato agli armamenti #Putin rispetto al #PIL nazionale… - Fata_Turch : Personalmente sarei per un disarmo globale. Ma sapete quanto ha destinato agli armamenti #Putin rispetto al #PIL n… -