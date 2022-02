Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta Pinuccia: le reazioni del web (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è scagliata pesantemente contro Pinuccia, la dama 80enne che sta frequentando Alessandro e che negli ultimi tempi si è comportata con lui in maniera molto sgarbata (anche se lei asserisce il contrario) facendolo quasi piangere. L’opinionista ha difeso il cavaliere 90enne dall’ultimo attacco di Pinuccia e quest’ultima non l’ha presa bene. Ma il pubblico sui social è quasi tutto contro di lei. Uomini e Donne nei guai per colpa di Armando Incarnato? Cos’è successo Alcune dichiarazioni molto forti del noto cavaliere del trono over non sono piaciute ai diretti interessati Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’ultima puntata disi è scagliata pesantemente contro, la dama 80enne che sta frequentando Alessandro e che negli ultimi tempi si è comportata con lui in maniera molto sgarbata (anche se lei asserisce il contrario) facendolo quasi piangere. L’opinionista ha difeso il cavaliere 90enne dall’ultimo attacco die quest’ultima non l’ha presa bene. Ma il pubblico sui social è quasi tutto contro di lei.nei guai per colpa di Armando Incarnato? Cos’è successo Alcune dichiarazioni molto forti del noto cavaliere del trono over non sono piaciute ai diretti interessati...

