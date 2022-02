Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: Gloria delusa da Diego, malore per Federica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di mercoledì 23 febbraio rivelano che al centro dello studio si accomoderanno Gloria e Diego. I due racconteranno come stiano procedendo le cose e non mancherà qualche piccolo battibecco. Momenti estremamente concitati, però, ci saranno quando verrà chiamato in ballo Biagio, il quale si confronterà con Giuliana. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledidella puntata di mercoledì 23rivelano che al centro dello studio si accomoderanno. I due racconteranno come stiano procedendo le cose e non mancherà qualche piccolo battibecco. Momenti estremamente concitati, però, ci saranno quando verrà chiamato in ballo Biagio, il quale si confronterà con Giuliana. L'articolo proviene da KontroKultura.

