Una vita anticipazioni | Susana teme per Armando | Lolita inizia la cura | guarirà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tornano come sempre puntualissime le nostredi Una: che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama di domani, 24 febbraio 2022. Nella puntata del giovedì pomeriggio seguiremo la seconda parte dell’episodio 1333 della soap spagnola, siete pronti a scoprire come andrà a finire per? La donna hato lasperimentale. Il dottore è stato però molto chiaro con Antonito: non è detto che funzioni. Nel frattempo Roberto e sua moglie cercano di capire che cosa fare con Miguel: devono dirgli la verità sui suoi genitori? Soledad tiene testa a Marcos e lo ina non tirare troppo la corda: non deve trattarla come ha fatto in questi ultimi giorni. Genoveva smette ...