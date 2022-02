Una vita | anticipazioni 23 febbraio | i timori di Genoveva

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo scoppio della guerra in Europa metterà in allarme diversi vicini di Acacias. Susana sarà preoccupata per Armando mentre, stando agli spoiler Unadella puntata in onda il 23, temerà che sia accaduto qualcosa a Felipe nel momento in cui non riceverà più notizie da Cuevas. Nel frattempo, Bellita avrà paura di non riuscire a preparare il disco in tempo e sarà molto nervosa. Infine, Aurelio cercherà di avere un posto privilegiato tra i conoscenti della Salmeron. Una: Bellita teme di non riuscire a preparare in tempo il disco I vicini rimarranno sconvolti dalla notizia dello scoppio della guerra in Europa. Tutti saranno molto preoccupati per la situazione tranne Bellita, la quale sembrerà pensare esclusivamente a lei e alla sua carriera. La donna, infatti, a ...