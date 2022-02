Una giornata su FoxNews, per capire come i trumpiani leggono la crisi ucraina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) New York. “Debolezza”, “Putin” e “Trump”: sono queste le parole che attraversano la programmazione di questi giorni di Fox News, la televisione di riferimento della destra americana. Debolezza, Putin e Trump sono anche il filo conduttore delle analisi che vanno per la maggiore nelle due anime del Partito repubblicano: quella moderata (o che vorrebbe esserlo) che valorizza, pur con molte cautele, il potere americano nei confronti della Russia, e quella trumpiana che, invece, pensa che l’America senza Trump non valga la pena e che Putin sia un uomo di democrazia e di pace, al contrario di Joe Biden, un bugiardo e, a seconda dell’opportunità, troppo remissivo o inutilmente aggressivo. Lo stesso Trump è arrivato con la sua consueta leggerezza, a dettare la linea. Martedì, intervistato durante una trasmissione radiofonica (uno dei conduttori è un ex di Fox), l’ex presidente ha detto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) New York. “Debolezza”, “Putin” e “Trump”: sono queste le parole che attraversano la programmazione di questi giorni di Fox News, la televisione di riferimento della destra americana. Debolezza, Putin e Trump sono anche il filo conduttore delle analisi che vanno per la maggiore nelle due anime del Partito repubblicano: quella moderata (o che vorrebbe esserlo) che valorizza, pur con molte cautele, il potere americano nei confronti della Russia, e quella trumpiana che, invece, pensa che l’America senza Trump non valga la pena e che Putin sia un uomo di democrazia e di pace, al contrario di Joe Biden, un bugiardo e, a seconda dell’opportunità, troppo remissivo o inutilmente aggressivo. Lo stesso Trump è arrivato con la sua consueta leggerezza, a dettare la linea. Martedì, intervistato durante una trasmissione radiofonica (uno dei conduttori è un ex di Fox), l’ex presidente ha detto ...

Advertising

matteorenzi : Il 22 febbraio in tutto il mondo gli scout festeggiano la “giornata del pensiero”. L’esperienza educativa scout è… - Pontifex_it : Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la #pace: i credenti s… - caritas_milano : «Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio. Invito tutti a… - lucy_0088 : RT @calabriaonline: Brezza e salsedine sul viso in una tiepida giornata di Febbraio - zazoomblog : Una giornata su FoxNews per capire come i trumpiani leggono la crisi ucraina - #giornata #FoxNews #capire… -