Un Posto al Sole Anticipazioni Puntate dal 28 Febbraio al 4 Marzo 2022: Micaela Vuole Portare Via Jimmy! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 28 Febbraio a venerdì 4 Marzo 2022 e anteprime prossime storyline. Micaela ha un piano Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca scopre che Micaela Vuole Portare con sé il piccolo Jimmy a Berlino. La presenza di Virginia al San Filippo provoca ulteriori disagi in Rossella, mentre Nunzio è pronto ad affrontare Ludovico. Patrizio è sempre più in crisi. Lara riesce a manipolare Chiara, mentre Guido mette in dubbio la fedeltà di Mariella! Ci aspettano appuntamenti ricchissimi di colpi di scena! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)UnalTramada lunedì 28a venerdì 4e anteprime prossime storyline.ha un pianoUnal: Bianca scopre checon sé il piccolo Jimmy a Berlino. La presenza di Virginia al San Filippo provoca ulteriori disagi in Rossella, mentre Nunzio è pronto ad affrontare Ludovico. Patrizio è sempre più in crisi. Lara riesce a manipolare Chiara, mentre Guido mette in dubbio la fedeltà di Mariella! Ci aspettano appuntamenti ricchissimi di colpi di scena! LeUnal, sulla trama delle ...

