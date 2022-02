Un posto al sole, anticipazioni 23 febbraio: due importanti decisioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Franco e Katia saranno tra i grandi protagonisti della puntata di Un posto al sole di oggi, mercoledì 23 febbraio. I due ex si sono riavvicinati dopo l'arrivo della Cammarota a Napoli. La donna ha spiegato di essere tornata in città per vigilare sulla relazione tra Nunzio e Chiara Petrone ed è stata subito accolta con disponibilità ed entusiasmo alla Terrazza. Qui, però, la convivenza con Franco ha fatto riemergere i sentimenti, mai completamente sfumati, di Katia nei confronti dell'uomo. Dopo un grave litigio tra la Cammarota e il suo compagno, Giovanni, lei e Franco si sono baciati appassionatamente. In seguito, i due hanno deciso di archiviare l'episodio e rimanere amici, ma Giovanni ha avuto un confronto con Boschi e gli ha raccontato che, secondo lui, Katia non lo ha mai dimenticato e che, proprio a causa dei suoi sentimenti per ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Franco e Katia saranno tra i grandi protagonisti della puntata di Unaldi oggi, mercoledì 23. I due ex si sono riavvicinati dopo l'arrivo della Cammarota a Napoli. La donna ha spiegato di essere tornata in città per vigilare sulla relazione tra Nunzio e Chiara Petrone ed è stata subito accolta con disponibilità ed entusiasmo alla Terrazza. Qui, però, la convivenza con Franco ha fatto riemergere i sentimenti, mai completamente sfumati, di Katia nei confronti dell'uomo. Dopo un grave litigio tra la Cammarota e il suo compagno, Giovanni, lei e Franco si sono baciati appassionatamente. In seguito, i due hanno deciso di archiviare l'episodio e rimanere amici, ma Giovanni ha avuto un confronto con Boschi e gli ha raccontato che, secondo lui, Katia non lo ha mai dimenticato e che, proprio a causa dei suoi sentimenti per ...

