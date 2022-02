“Un mondo senza di te non ha senso”. Lutto nella musica, il famoso musicista morto a 57 anni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lutto nel mondo della musica: è morto il 22 febbraio 2022, Mark Lanegan, ex cantante e co-fondatore del gruppo rock americano Screaming Trees. Il musicista è stato uno dei più apprezzati rocker del panorama statunitense e internazionale. Per il momento le cause della morte non sono state divulgate: un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale dice semplicemente che Lanegan è morto nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Mark Lanegan aveva 57 anni, e nel 2021 qualcuno ricorderà che aveva avuto il Covid-19 in forma molto grave. Il cantante descriverà poi l’esperienza in un libro, in cui racconta anche di essersi pentito di aver creduto a teorie complottiste sulla pandemia. La carriera di Mark Lanegan iniziò a metà degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)neldella: èil 22 febbraio 2022, Mark Lanegan, ex cantante e co-fondatore del gruppo rock americano Screaming Trees. Ilè stato uno dei più apprezzati rocker del panorama statunitense e internazionale. Per il momento le cause della morte non sono state divulgate: un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale dice semplicemente che Lanegan èsua casa di Killarney, in Irlanda. Mark Lanegan aveva 57, e nel 2021 qualcuno ricorderà che aveva avuto il Covid-19 in forma molto grave. Il cantante descriverà poi l’esperienza in un libro, in cui racconta anche di essersi pentito di aver creduto a teorie complottiste sulla pandemia. La carriera di Mark Lanegan iniziò a metà degli ...

