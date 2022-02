Ultime Notizie Serie A: tre nomi per la Lega, mossa Juve per le plusvalenze (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Juventus, la mossa bianconero per evitare il deferimento – La Juve sta valutando le mosse per evitare il deferimento nel caso plusvalenze fittizie. La notizia Ore 9.15 – Finale Champions League, potrebbe cambiare la sede – La possibile guerra in Russia potrebbe spingere l’UEFA a cambiare stadio per la finale. La notizia Ore 8.40 – Lega, tre nomi per la presidenza – Venerdì si deciderà il successore di Dal Pino con tre alternative sul tavolo. La notizia Ore 8.20 – Vlahovic e Allegri, alla Juventus non bastano – Il lampo del serbo e l’intuizione del tecnico non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 –ntus, labianconero per evitare il deferimento – Lasta valutando le mosse per evitare il deferimento nel casofittizie. La notizia Ore 9.15 – Finale Champions League, potrebbe cambiare la sede – La possibile guerra in Russia potrebbe spingere l’UEFA a cambiare stadio per la finale. La notizia Ore 8.40 –, treper la presidenza – Venerdì si deciderà il successore di Dal Pino con tre alternative sul tavolo. La notizia Ore 8.20 – Vlahovic e Allegri, allantus non bastano – Il lampo del serbo e l’intuizione del tecnico non ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Osce riferisce di 'bombardamenti multipli' nell'Ucraina orientale #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino… - News24_it : Covid Italia, news di oggi: governo al lavoro su Green Pass e riaperture. Dall’1 marzo stop quarantena per arrivi d… - paolaserra86 : @RepSpettacoli @StefaniaBianco3 @StefaniaBianco3 scusa il disturbo, abbiamo creato un gruppo su Twitter per mandare… - lillydessi : Ucraina-Russia, news di oggi 23 febbraio - Ultime notizie - CalcioNews24 : La mossa della #Juventus per il caso Plusvalenze ?? -