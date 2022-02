Udinese, Beto sfida il Milan: «I rossoneri non ci preoccupano» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Beto carica l’Udinese in vista del match di venerdì contro il Milan. Ecco le sue parole L’attaccante dell’Udinese, Beto , ha parlato ai microfoni di SportItalia di vari argomenti: dai suoi idoli, alla sfida di venerdì contro il Milan fino alla lotta scudetto. Ecco le sue parole. IDOLI – «Da ragazzino non sognavo di essere qualcuno in particolare, volevo solo essere Beto. Certo i miei preferiti erano Eto’o, Henry, Drogba, anche Ibrahimovic che ho incontrato nel match d’andata e mi disse di continuare così» sfida AL Milan – «Non ci preoccupa, in Italia tutti possono vincere contro chiunque e lo abbiamo visto anche nell’ultima giornata» SCUDETTO – «Inter o Milan, ma alla fine penso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)carica l’in vista del match di venerdì contro il. Ecco le sue parole L’attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di SportItalia di vari argomenti: dai suoi idoli, alladi venerdì contro ilfino alla lotta scudetto. Ecco le sue parole. IDOLI – «Da ragazzino non sognavo di essere qualcuno in particolare, volevo solo essere. Certo i miei preferiti erano Eto’o, Henry, Drogba, anche Ibrahimovic che ho incontrato nel match d’andata e mi disse di continuare così»AL– «Non ci preoccupa, in Italia tutti possono vincere contro chiunque e lo abbiamo visto anche nell’ultima giornata» SCUDETTO – «Inter o, ma alla fine penso ...

