Udienza 23 febbraio, Papa Francesco inizia la catechesi dedicata agli anziani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un tempo di Pandemia in cui gli anziani sono stati le vittime più colpite, in una cultura che li reputa spesso più un peso che un valore, Papa Francesco vuole sottolineare l’importanza di queste persone: “Benedizione della società“. E per rendere forza al suo pensiero il Pontefice, dopo aver concluso il ciclo di catechesi su San Giuseppe, inizia nell’Udienza Generale del 23 febbraio, il ciclo dedicato agli anziani. La prima Udienza Generale sulla vecchiaia Nel corso dell’Udienza Generale del mercoledì 23 febbraio, Papa Francesco inizia un ciclo di riflessioni atte a comprendere il valore della vecchiaia; una ricchezza inestimabile ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un tempo di Pandemia in cui glisono stati le vittime più colpite, in una cultura che li reputa spesso più un peso che un valore,vuole sottolineare l’importanza di queste persone: “Benedizione della società“. E per rendere forza al suo pensiero il Pontefice, dopo aver concluso il ciclo disu San Giuseppe,nell’Generale del 23, il ciclo dedicato. La primaGenerale sulla vecchiaia Nel corso dell’Generale del mercoledì 23un ciclo di riflessioni atte a comprendere il valore della vecchiaia; una ricchezza inestimabile ...

