Ucraina: Volpi (Lega), 'legati ad Atlantismo, Italia punti a segretario generale Nato' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Siamo fermamente Legati all'Atlantismo" e la nomina del nuovo segretario generale della Nato deve essere "un obiettivo Paese, non deve essere appannaggio di una parte, ma di tutta la politica del Paese. È il momento della responsabilità". Lo ha affermato Raffaele Volpi, deputato della Lega, dopo l'informativa alla Camera, del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Siamo fermamenteti all'" e la nomina del nuovodelladeve essere "un obiettivo Paese, non deve essere appannaggio di una parte, ma di tutta la politica del Paese. È il momento della responsabilità". Lo ha affermato Raffaele, deputato della, dopo l'informativa alla Camera, del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi

Advertising

cavalierebianc5 : RT @Noiconsalvini: ??Intervento di Raffaele Volpi sulla crisi in #Ucraina - cavalierebianc5 : RT @Noiconsalvini: ??Intervento di Raffaele Volpi sulla crisi in #Ucraina - Noiconsalvini : ??Intervento di Raffaele Volpi sulla crisi in #Ucraina - LegaCamera : ??Intervento di Raffaele Volpi sulla crisi in #Ucraina - LegaSalvini : ??Intervento di Raffaele Volpi sulla crisi in #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Volpi L'appello/Contro la guerra in Europa ... occorre negoziare una posizione di neutralità per l'Ucraina, non più avamposto militare della NATO ... Angelo Viglianisi Ferraro, Massimo Villone, Vincenzo Vita, Gianluca Vitale, Mauro Volpi.

Da che cosa dipende la nuova fiammata dell'inflazione che non si vedeva da 40 anni L'analisi di Alessandro Volpi Dopo essere scomparsa dalla scena economica, l'inflazione è riemersa, ... Certamente il forte taglio degli approvvigionamenti di gas dalla Russia legato alla crisi ucraina ...

CARO BOLLETTE LUCE E GAS. L'ANALISI DI ALESSANDRO VOLPI Radio Onda d'Urto Ucraina: Volpi (Lega), ‘legati ad Atlantismo, Italia punti a segretario generale Nato’ Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Siamo fermamente legati all’Atlantismo” e la nomina del nuovo segretario generale della Nato deve essere “un obiettivo Paese, non deve essere appannaggio di una parte, ma ...

... occorre negoziare una posizione di neutralità per l', non più avamposto militare della NATO ... Angelo Viglianisi Ferraro, Massimo Villone, Vincenzo Vita, Gianluca Vitale, MauroL'analisi di AlessandroDopo essere scomparsa dalla scena economica, l'inflazione è riemersa, ... Certamente il forte taglio degli approvvigionamenti di gas dalla Russia legato alla crisi...Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Siamo fermamente legati all’Atlantismo” e la nomina del nuovo segretario generale della Nato deve essere “un obiettivo Paese, non deve essere appannaggio di una parte, ma ...