Ucraina: Usa inviano truppe e mezzi nei Paesi Baltici, ordine di Biden

Il "dispiegamento aggiuntivo" di truppe Usa nei Paesi Baltici membri della Nato autorizzato da Joe Biden consistera' nel trasferimento di 800 militari americani dall'Italia

L'articolo proviene da Firenze Post.

