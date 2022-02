Ucraina | Tassotti ex vice ct nazionale | ' posso solo immaginare situazione | speriamo si risolva pacificamente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Una guerra purtroppo si ripercuote soprattutto sulla popolazione, il calcio è il problema minore. Quando sono stato inqueste tensioni non si avvertivano. I giocatori sembrava quasi che fossero abituati da tanti anni. Adesso probabilmente si è in un momento diverso ma la guerra lì esiste dal 2014. Lo Shakhtar Donetsk è dovuto venire via dalla sua città e dal 2014 gioca un po' in giro per il Paese, ora si è spostato a Kiev, ma prima giocava a Kharkiv nel Donbass, nella zona più pericolosa". Queste le parole di Mauroex difensore del Milan e ed exallenatore delladell'con Andriy Shevchenko, all'Adnkronos, sullache si sta vivendo in. "De Zerbi? Lo conosco ma non l'ho sentito. So che ...