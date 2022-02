Ucraina | soldati e droni da Sigonella | così Washington “sfrutta” l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb –Usa da, militari italiani già schierati nei Paesi Baltici. Dalla soluzione diplomatica per evitare strappi rischiosi con Mosca, all’accettazione supina delle sanzioni imposte dae di fatto “controfirmate” dall’Ue.non fa la voce grossa nemmeno in sede europea, evitando di ritagliarsi un ruolo da mediatore credibile e anzi, il governo specifica che i nostrisono già sul campo in Lettonia, in Romania e nel Mediterraneo come deterrente alle ipotetiche mire russe. Militari in Lettonia e sanzioni: il senso della deterrenza secondo Guerini “La coesione che abbiamo dimostrato fino ad ora è necessario che si confermi sia a livello di Unione europea con il sistema delle sanzioni, che a livello Nato attraverso il mantenimento ...