Ucraina | Shevchenko | ' orgoglioso mia gente e mio paese | nazione amante della libertà!' **

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Ucraina è la mia patria! Sono sempre statomiae del mio! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come! Unadi cittadini sinceri, laboriosi e amanti". Così l'ex attaccante ed ex ctNazionale Ucraina, Andriy, ha voluto esprimere sui social il suo amore e la sua vicinanza ale i cittadini ucraini in questo delicato momento. "Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!", ha aggiunto Sheva.

Dopo Zinchenko del Manchester City, anche l'ex stella del Milan ed ex allenatore del Genoa e dell'Ucraina Andriy Shevchenko, ha voluto esporsi sui social sui venti di guerra che stanno attraversando il suo paese, con la tensione esplosa nelle ultime giornate sui confini con la Russia.